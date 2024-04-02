Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году
Выручка разработчика программного обеспечения «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» по итогам 2023 года снизилась на 43,8% по сравнению с 2022-м, до 1,9 млрд рублей, организация получила чистый убыток 5,2 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании.
Отмечается, что годом ранее НОТ получили прибыль 386,5 млн рублей, выручка выросла на 295%, до 3,3 млрд. До этого организация в течение нескольких лет была убыточной.
По словам представителя НОТ, негативную динамику финансовых показателей можно объяснить несколькими факторами. Так, на ситуацию повлияло общее снижение темпов импортозамещения офисных программ. В 2022 году отмечался существенный рост закупок, но в следующем году их значения оказались ниже прогнозных — минус 18,1%. Также представитель компании указал на отсутствие финансирования на закупку софта у государственных и окологосударственных организаций, которые запускали лишь пилотные проекты по внедрению ПО. Кроме того, многие иностранные производители, в том числе Microsoft, оставили заказчикам «лазейку» для продолжения использования софта и приобретения лицензий. Представитель НОТ рассказал и о влиянии эффекта от больших контрактов: крупнейшие организации приобретают трехлетние лицензии, которые не нужно закупать каждый год.
Вместе с тем в компании отметили, что в первом квартале 2024 года уже наблюдается положительная динамика по продажам. По сравнению с первым кварталом прошлого года продажи лицензий «МойОфис» выросли на 126%, был «двузначный рост» в объемах мелких и средних сделок, кроме того, вырос средний чек.
Ранее директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино сообщил, что в 2023 году Госдума закупила почти две тысячи лицензий отечественного ПО — операционной системы Astra Linux и пакета «МойОфис», напоминает Ura.ru.
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