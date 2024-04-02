Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году

Отмечается, что годом ранее НОТ получили прибыль 386,5 млн рублей, выручка выросла на 295%, до 3,3 млрд. До этого организация в течение нескольких лет была убыточной.

По словам представителя НОТ, негативную динамику финансовых показателей можно объяснить несколькими факторами. Так, на ситуацию повлияло общее снижение темпов импортозамещения офисных программ. В 2022 году отмечался существенный рост закупок, но в следующем году их значения оказались ниже прогнозных — минус 18,1%. Также представитель компании указал на отсутствие финансирования на закупку софта у государственных и окологосударственных организаций, которые запускали лишь пилотные проекты по внедрению ПО. Кроме того, многие иностранные производители, в том числе Microsoft, оставили заказчикам «лазейку» для продолжения использования софта и приобретения лицензий. Представитель НОТ рассказал и о влиянии эффекта от больших контрактов: крупнейшие организации приобретают трехлетние лицензии, которые не нужно закупать каждый год.

Вместе с тем в компании отметили, что в первом квартале 2024 года уже наблюдается положительная динамика по продажам. По сравнению с первым кварталом прошлого года продажи лицензий «МойОфис» выросли на 126%, был «двузначный рост» в объемах мелких и средних сделок, кроме того, вырос средний чек.

Ранее директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино сообщил, что в 2023 году Госдума закупила почти две тысячи лицензий отечественного ПО — операционной системы Astra Linux и пакета «МойОфис», напоминает Ura.ru.

