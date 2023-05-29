В Microsoft сравнили ИИ с печатным станком
Появление технологий искусственного интеллекта сравнимо с изобретением печатного станка в XV веке, заявил CBS президент Microsoft Брэд Смит, сообщает «РЕН ТВ».
«В каком-то смысле это все равно что изобретение печатного станка», – сказал глава компании. Он отметил, что ИИ позволит проводить исследования, «узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные».
Смит привел в пример медицину, где нейросети могут помочь в разработке препаратов и диагностике болезней.
Ранее глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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