В Microsoft сравнили ИИ с печатным станком

«В каком-то смысле это все равно что изобретение печатного станка», – сказал глава компании. Он отметил, что ИИ позволит проводить исследования, «узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные».

Смит привел в пример медицину, где нейросети могут помочь в разработке препаратов и диагностике болезней.

Ранее глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

