В Microsoft сравнили ИИ с печатным станком

Появление технологий искусственного интеллекта сравнимо с изобретением печатного станка в XV веке, заявил CBS президент Microsoft Брэд Смит, сообщает «РЕН ТВ».

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«В каком-то смысле это все равно что изобретение печатного станка», – сказал глава компании. Он отметил, что ИИ позволит проводить исследования, «узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные».

Смит привел в пример медицину, где нейросети могут помочь в разработке препаратов и диагностике болезней.

Ранее глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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