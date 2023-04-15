СМИ: Маск создал компанию в области искусственного интеллекта
Бизнесмен Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта, организация получила название X.AI. Об этом пишет Wall Street Journal.
«Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию ... которая зарегистрирована в Неваде», — отмечает издание.
По данным газеты, соответствующие документы были поданы в марте. Единственным директором X.AI указан Маск, а руководитель инвестиционной фирмы миллиардера Excession Джаред Бирчалл отмечен как секретарь.
Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск планирует запустить новый стартап в области искусственного интеллекта. Разработка будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru