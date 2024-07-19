В Microsoft назвали сегодняшний сбой крупнейшим в истории

В Microsoft назвали сбой, который сегодня произошел по всему миру в работе Windows крупнейшим в истории. Об этом сообщил региональный директор компании в Австралии Трой Хант на своей странице в социальной сети X.

Из-за глобального сбоя техники, работающей на базе Windows в пятницу утром пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike сообщила, что проблемы возникли из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.