В Microsoft назвали сегодняшний сбой крупнейшим в истории

В Microsoft назвали сбой, который сегодня произошел по всему миру в работе Windows крупнейшим в истории. Об этом сообщил региональный директор компании в Австралии Трой Хант на своей странице в социальной сети X.

Из-за глобального сбоя техники, работающей на базе Windows в пятницу утром пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike сообщила, что проблемы возникли из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

Глава CrowdStrike: Всемирный сбой не вызван кибератакой

Российские пользователи и компании меньше всего пострадают от глобального технического сбоя, связанного с программой Falcon в Windows, заявил генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в разговоре с НСН. Россияне не пользуются антивирусом Crowdstrike Falcon Sensor, а компании РФ уже третий год переходят на операционную систему Linux, отметил он.

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ФОТО: РИА Новости
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