Глава CrowdStrike: Всемирный сбой не вызван кибератакой
19 июля 202413:10
Проблема, которая привела к масштабному сбою, выявлена и её устраняют. Об этом в своих соцсетях заявил глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike Джордж Курц.
По его словам, речь о кибератаке не идёт.
«Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака... CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта», - написал он.
Ранее сообщалось, что сбой в работе сервисов и приложений Microsoft был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг информационной безопасности CrowdStrike, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru