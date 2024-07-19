Глава CrowdStrike: Всемирный сбой не вызван кибератакой

По его словам, речь о кибератаке не идёт.

«Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака... CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта», - написал он.

Ранее сообщалось, что сбой в работе сервисов и приложений Microsoft был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг информационной безопасности CrowdStrike, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».