Глава CrowdStrike: Всемирный сбой не вызван кибератакой

Проблема, которая привела к масштабному сбою, выявлена и её устраняют. Об этом в своих соцсетях заявил глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike Джордж Курц.

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По его словам, речь о кибератаке не идёт.

«Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака... CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта», - написал он.

Ранее сообщалось, что сбой в работе сервисов и приложений Microsoft был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг информационной безопасности CrowdStrike, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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