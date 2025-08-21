В Max появился новый способ защитить аккаунт на «Госуслугах»

Граждане России смогут защитить аккаунты на «Госуслугах» через одноразовый код в мессенджере Max, сообщает Минцифры РФ.

Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Сервис разработан по закону о национальном мессенджере и пока осуществляется в тестовом режиме. Он защищает от мошенников, не требует установки дополнительного приложения, позволяет получить код тем, кто не может принимать СМС. Перед получением оповещения чат-бот задаст вопросы для выявления подозрительной активности и не выдаст код в случае обнаружения опасности.

Ранее в Max заработала кнопка «Пожаловаться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
