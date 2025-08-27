Сеть «Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей»
27 августа 202504:32
Торговая сеть «Лента» намерена купить гипермаркеты «О’кей», сообщают «Известия».
В настоящее время согласовываются условия между продавцом и покупателем. Сама сделка возможна только после получения одобрения правительственной комиссии на продажу российского бизнеса гипермаркетов «О’кей» менеджменту компании. В «О’кей Групп» рассчитывают завершить реструктуризацию бизнеса до конца текущего года.
Сделка оценивается в 40–55 млрд рублей. В случае успеха, «Лента» увеличит оборот на 140–150 млрд рублей и расширит долю на рынке продуктовой розницы.
