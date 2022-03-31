Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передавали данные пользователей хакерам

Apple и Meta Platforms (бывшая Facebook, признана в РФ экстремистской) по ошибке предоставляли данные о пользователях совких платформ хакерам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.



Отмечается, что хакеры выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

По данным источников, сервисы предоставили хакерам адрес пользователя, номер телефона и IP-адрес. Отмечается, что эта информация использовалась для облегчения мошеннических схем.

