Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передавали данные пользователей хакерам
Apple и Meta Platforms (бывшая Facebook, признана в РФ экстремистской) по ошибке предоставляли данные о пользователях совких платформ хакерам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.
Отмечается, что хакеры выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.
По данным источников, сервисы предоставили хакерам адрес пользователя, номер телефона и IP-адрес. Отмечается, что эта информация использовалась для облегчения мошеннических схем.
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