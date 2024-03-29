В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G

До конца года такой тип связи станет доступен в 300 городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

В России к активному применению нового стандарта только готовятся, следует из заявления официальных лиц. Так, активное развертывание базовых станций сетей связи 5G в мегаполисах России начнется с 2025 года. Об этом ранее заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал производство тысячи российских базовых станций 5G в 2025 году. По словам зампреда правительства, это позволит начать внедрение нового формата связи в миллионниках.



