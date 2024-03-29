В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G
В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G от оператора China Mobile, сообщает портал WCCFTech.
Стандарт 5G-Advanced позволяет достигать скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость передачи до 1 Гбит/с.
До конца года такой тип связи станет доступен в 300 городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
В России к активному применению нового стандарта только готовятся, следует из заявления официальных лиц. Так, активное развертывание базовых станций сетей связи 5G в мегаполисах России начнется с 2025 года. Об этом ранее заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал производство тысячи российских базовых станций 5G в 2025 году. По словам зампреда правительства, это позволит начать внедрение нового формата связи в миллионниках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru