Чернышенко: Тысячу российских базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году

Он отметил, что активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026 года в крупных городах России. Вице-премьер подчеркнул, что разработка базовых станций проводится в рамках «дорожной карты» направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года.

Ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в интервью НСН заявил, что Россия пока не может выйти на планируемые мощности выпуска оборудования для 5G, передает «Радиоточка НСН».

