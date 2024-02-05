Чернышенко: Тысячу российских базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году
Тысячу российских базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году, это позволит начать внедрение в городах-миллионниках. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Он отметил, что активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026 года в крупных городах России. Вице-премьер подчеркнул, что разработка базовых станций проводится в рамках «дорожной карты» направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года.
Ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в интервью НСН заявил, что Россия пока не может выйти на планируемые мощности выпуска оборудования для 5G, передает «Радиоточка НСН».
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