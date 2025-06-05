Россию избрали в Экономический и Социальный совет ООН

Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет - один из ключевых органов ООН - на 2026-2028 годы. Об этом пишет РИА Новости.

ЭКОСОС отвечает за сотрудничество стран в экономике и социальной сфере. В структуру входят 54 государства, которые избирают на три года.

Для включения страны в состав совета требовалось две трети голосов. Выборы состоялись тайно. Россия избиралась от группы стран Восточной Европы наряду с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией, Украиной. В ЭКОСОС прошли РФ, Украина и Хорватия.

Кроме того, в состав совета войдут Китай, Туркменистан, Турция, Индия, Финляндия и другие государства. Они присоединятся к ЭКОСОС с 1 января 2026 года.

Ранее Россия инициировала голосование по кандидатуре экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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