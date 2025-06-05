ПВО уничтожила 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Дежурные средства ПВО ликвидировали 30 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, 15 дронов сбили над Ростовской областью, 11 – над Крымом, два – над Белгородской областью. Кроме того, по одному БПЛА ликвидировали в Московском регионе и Курской области.

В результате падения одном разрушена крыша, в другом повреждены окна, электропроводка и хозяйственные постройки, сообщает

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков БПЛА были повреждены два домовладения в хуторе Сулин, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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