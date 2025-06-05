ФРГ: ВСУ могут получить дальнобойные системы через несколько недель

По его словам, в течение текущего года возможно произвести дальнобойное оружие в большом количестве.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ передать Украине дальнобойное вооружение и наладить его совместное производство. Россия не исключает ответных мер в случае поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

