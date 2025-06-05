ФРГ: ВСУ могут получить дальнобойные системы через несколько недель

Украинские Вооруженные силы могут получить первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, через несколько недель, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

Зеленский: Киев и Берлин работают над поставками Taurus

По его словам, в течение текущего года возможно произвести дальнобойное оружие в большом количестве.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ передать Украине дальнобойное вооружение и наладить его совместное производство. Россия не исключает ответных мер в случае поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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