На «Госуслугах» могут появиться адреса бомбоубежищ

Адреса бомбоубежищ будут доступны для россиян на портале «Госуслуги». Об этом заявил замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов в ходе совещания в Общественной палате, пишет «Парламентская газета».

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — отметил Старовойтов.

Также на портале планируют предоставлять сведения об эвакуационных пунктах, куда необходимо прибыть при объявлении эвакуации.

Систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях, она может заработать по всей стране до конца текущего года.

Между тем в Госдуме предложили добавить на «Госуслуги» кнопку безопасности, интегрированную в систему «112», для помощи в экстренных ситуациях, пишет Ura.ru.

