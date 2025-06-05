На «Госуслугах» могут появиться адреса бомбоубежищ
Адреса бомбоубежищ будут доступны для россиян на портале «Госуслуги». Об этом заявил замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов в ходе совещания в Общественной палате, пишет «Парламентская газета».
«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — отметил Старовойтов.
Также на портале планируют предоставлять сведения об эвакуационных пунктах, куда необходимо прибыть при объявлении эвакуации.
Систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях, она может заработать по всей стране до конца текущего года.
Между тем в Госдуме предложили добавить на «Госуслуги» кнопку безопасности, интегрированную в систему «112», для помощи в экстренных ситуациях, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru