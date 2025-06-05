В Херсонской области 192 населенных пункта остались без света и воды

Более 190 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения из-за обстрела ВСУ. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

Как отметил губернатор, в 23:10 мск после атаки была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое».

«Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах - свыше 120 тыс. человек», - написал Сальдо в Telegram-канале.

Серьезные повреждения зафиксировали в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского округов, частично - в Горностаевском, Верхнерогачинском, Нижнесерогозском округах. Социальные объекты подключили к аварийным источникам питания. Сальдо подчеркнул, что обстановка контролируется.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотники ВСУ ведут массированную атаку на объекты энергоснабжения региона, сбито более десяти БПЛА, пишет Ura.ru.

