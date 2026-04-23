С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»

Боевой расчет Воздушно-космических сил провел запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» в интересах Минобороны. Об этом заявили в военном ведомстве.

«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», - указано в сообщении.

Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На минувшей неделе с космодрома запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами. В расчетное время они были выведены на целевую орбиту.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ: Ракета-носитель, Минобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры