С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
23 апреля 202612:23
Боевой расчет Воздушно-космических сил провел запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» в интересах Минобороны. Об этом заявили в военном ведомстве.
«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», - указано в сообщении.
Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На минувшей неделе с космодрома запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами. В расчетное время они были выведены на целевую орбиту.
Горячие новости
- Социология за минуты: Почему российская языковая модель объективнее ChatGPT
- «Только с охраной»: Туристам из России назвали самые опасные города мира
- Захарова назвала Украину инструментом дезинтеграции славянского мира
- От сиквелов до Спилберга: На CinemaCon 2026 представили «Одиссею» и новых «Мстителей»
- С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
- В Госдуме призвали расширить «белые» списки и отказаться от «всеобщих» блокировок
- В Васильевке снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома
- Депутат ГД Гусев призвал создать российский аналог ChatGPT
- Пострадает урожай: Фермеры отказываются выращивать «невыгодное» зерно
- Иран впервые получил доход от сборов за проход по Ормузскому проливу