В Госдуме призвали дать преференции студентам факультетов информационной безопасности

Накануне зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что два года назад дефицит кадров в области информационной безопасности составлял 20 тысяч, а сейчас приближается к 100 тысячам человек. По его словам, решить проблему можно за счет расширения образовательных программ и увеличения количества преподавателей. Андрей Луговой отметил, что без законодательных инициатив в этой сфере не обойтись.

«Проблема информационной безопасности актуальна всегда, если говорить с технической точки зрения. Те, кто пытаются разрушить информационную безопасность, всегда идут на опережение, создавая новые технологии. Учитывая, что IT-технологии в нашей жизни занимают все больше места и связаны не только с необходимостью просмотра контента, но и с использованием их в бытовой жизни, вопрос максимально важный. С точки зрения подготовки кадров, мы серьезно отстаем. Нужно увеличивать количество факультетов, вузов и людей, набираемых на это направление деятельности. Необходимо проводить широкую научно-практическую работу в этой сфере. При этом без законодательных инициатив тут не обойтись. Должны быть созданы какие-то преференции людям, которые будут учиться по этим направлениям, и кто будет отстаивать через информационную безопасность частного лица безопасность государства», - сказал Луговой.

Так, после начала специальной военной операции на Украине дефицит кадров усилился на фоне отъезда сотрудников за границу. В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала спецоперации Россию покинули 50–70 тысяч айтишников, а во вторую волну могут уехать еще 70–100 тысяч. Однако уже в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что подавляющее большинство специалистов (около 85%), ранее уехавших, уже вернулись.

