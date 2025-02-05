Фурсенко рассказал о попытках западных стран возобновить контакты с учеными РФ
Российские ученые стали получать предложения о совместной работе от коллег из ряда недружественных стран, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, сообщает РИА Новости.
Ученые РАН выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки
По его словам, это свидетельствует о значительном изменении политики этих государств по отношению к РФ.
Фурсенко не стал называть конкретно, какие именно научные организации возобновили сотрудничество с российскими учеными, чтобы никого не подставлять. Вместе с тем, он добавил, что представители ФРГ, в частности, предприняли такие шаги к возобновлению диалога, но пока без огласки.
Ранее ученые из Петербурга создали кожу, которая позволит роботам осязать предметы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru