Фурсенко рассказал о попытках западных стран возобновить контакты с учеными РФ

По его словам, это свидетельствует о значительном изменении политики этих государств по отношению к РФ.

Фурсенко не стал называть конкретно, какие именно научные организации возобновили сотрудничество с российскими учеными, чтобы никого не подставлять. Вместе с тем, он добавил, что представители ФРГ, в частности, предприняли такие шаги к возобновлению диалога, но пока без огласки.

Ранее ученые из Петербурга создали кожу, которая позволит роботам осязать предметы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

