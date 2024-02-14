В Дубае вновь пообещали запустить летающее такси к 2026 году
Аэротакси может появиться в Дубае к 2026 году, сообщает TimeOut Dubai.
Американская компания по производству компактных воздушных судов Joby Aviation заключила соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая на запуск аэротакси. Британская компания Skyports Infrastructure возведет вертипорты — взлетно-посадочные площадки для летающих такси. Планируется открыть четыре вертипорта: в аэропорту Дубая, на Палм-Джумейре, в престижном жилом районе Дубай-Марина и в центре города.
Дубай станет первым городом, в котором заработает аэротакси. Как отмечает TimeOut, после его открытия время в пути от Палм-Джумейры до аэропорта сократится с 45 минут (на машине) до 10 минут.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в пресс-центре НСН заявил, что китайским автомобильным производителям не удастся реализовать в России запланированные больше миллиона машин в 2024 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФРГ пообещали Украине в несколько раз больше артиллерийских снарядов
- Филипп Киркоров опубликовал фотографию из дворца культуры в Горловке
- Азербайджан присоединился к проекту «Поезд памяти»
- Лолита Милявская пообещала восстановить храм на новой территории РФ
- Продажи книг Стивена Кинга в России упали на 22% за год
- Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении священного сана протоиерея Уминского
- СМИ: Украинский борец отказался сфотографироваться с россиянином
- РЖД предлагают уголовную ответственность для автомобилистов за ДТП с поездом
- Оригиналы «Сборников о кавказских горцах» найдены в университете Гарварда
- В России около четырех миллионов человек страдают психическими заболеваниями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru