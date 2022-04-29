В Британии определили, собаки каких пород живут дольше всего
Британские ученые оценили продолжительность жизни известных пород собак и выяснили, какие из них живут дольше всего. Об этом сообщает Scientific Reports.
Исследователи изучили данные по 876 039 животным, записи о которых были занесены в базы ветеринарных клиник по всей Британии. В итоговую выборку включили метисов и 18 «чистокровных» пород, рассчитав ожидаемую продолжительность жизни и вероятность смерти.
Как выяснили ученые, наиболее высокая ожидаемая продолжительность жизни — у джек-рассел-терьеров: до 12,72 года, максимальный зарегистрированный возраст смерти — 19 лет. За этой породой следуют йоркширский терьер (12,54 года), бордер-колли (12,10 года), спрингер-спаниель (11,92 года). Долгожителями можно назвать и метисов, ожидаемая продолжительность жизни которых — 11,82 года.
Меньше всего живут французские бульдоги (4,53 года), ученые объясняют это высокими рисками из-за укороченной лицевой части черепа. При этом другие брахицефалы — английские бульдоги и мопсы — живут примерно на три года дольше: около 7,39 и 7,65 года соответственно.
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