В Австралии оживили мозг композитора и научили его создавать музыку

Проект нейробиологов может не только производить звуки, но и реагировать на них. По словам исследователей, искусственный мозг слышит все шумы в зрительном зале и получает информацию о них с помощью электродов.

Команда ученых считает, что их опыт поможет в изучении нейронных связей и выведет науку к новым открытиям в этой области.

Ранее композитор Александр Зацепин раскрыл корреспонденту НСН секрет бодрости в 99 лет.

