В Австралии оживили мозг композитора и научили его создавать музыку
Группа ученых воссоздала мозг американского музыканта Элвина Люсье из его стволовых клеток, сообщает The Guardian. Новый орган был подключен к преобразователям нейронных волн и даже дал собственный концерт, при этом сам композитор умер в 2021 году.
Проект нейробиологов может не только производить звуки, но и реагировать на них. По словам исследователей, искусственный мозг слышит все шумы в зрительном зале и получает информацию о них с помощью электродов.
Команда ученых считает, что их опыт поможет в изучении нейронных связей и выведет науку к новым открытиям в этой области.
Ранее композитор Александр Зацепин раскрыл корреспонденту НСН секрет бодрости в 99 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru