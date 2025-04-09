В Австралии оживили мозг композитора и научили его создавать музыку

Группа ученых воссоздала мозг американского музыканта Элвина Люсье из его стволовых клеток, сообщает The Guardian. Новый орган был подключен к преобразователям нейронных волн и даже дал собственный концерт, при этом сам композитор умер в 2021 году.

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Проект нейробиологов может не только производить звуки, но и реагировать на них. По словам исследователей, искусственный мозг слышит все шумы в зрительном зале и получает информацию о них с помощью электродов.

Команда ученых считает, что их опыт поможет в изучении нейронных связей и выведет науку к новым открытиям в этой области.

Ранее композитор Александр Зацепин раскрыл корреспонденту НСН секрет бодрости в 99 лет.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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