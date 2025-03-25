«Завожусь как старый грузовик»: Композитор Зацепин раскрыл секрет бодрости в 99 лет

Композитор получил специальный приз национальной кинематографической премии «Ника» за «Честь и достоинство». Во время вручения награды на сцене театра «Маска» он рассказал, что в возрасте 99 лет продолжает активную творческую деятельность, уже написал четыре мюзикла и балет. Позже Зацепин отметил, что поддерживать рабочий настрой ему помогает дисциплина.

«В мое время были старые грузовики, которые, если холодно, заводили с трудом вдвоем. Сначала машина не могла ехать, но прогревалась минут 10 и работала прекрасно. Я как этот грузовик с утра встану, 35 минут делаю зарядку и потом работаю. Иногда бывает, что утром неохота ничего делать, но я себя обязательно каждый день заставляю. Так приходит бодрость, завтрак, затем работа за компьютером», - рассказал он.