Ученые: музыка активирует в мозге особые нейроны прогнозирования

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что для оценки высоты тона в речи и в музыке используются одни и те же нейроны. Однако для «прогнозирования» того, какие ноты прозвучат следующими при прослушивании музыки, задействуется особый их тип.

По мнению исследователей, их наблюдения расширяют представление о восприятии человеком музыки. Они заявили, что музыка не только обогащает социальную, эмоциональную и интеллектуальную жизнь человека, но и обладает потенциалом для лечения широкого спектра заболеваний.

Ранее ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение, отмечает «Радиоточка НСН». В итоге стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.

