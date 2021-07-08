В Аргентине заявили о безопасности «Спутника V»

Исследование министерства здравоохранения Аргентины подтверждает безопасность вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Российского фонда прямых инвестиций.

В РФПИ прокомментировали статью журнала Nature о «Спутнике V»

Отмечается, что случаи серьезных нежелательных явлений с госпитализацией крайне редки - 0,0027% случаев.

Самой частой реакцией на препарат была головная боль, боль в мышцах и суставах, а также повышения температуры при головной боли.

Тем временем, публикация британского научного журнала Nature о российской вакцине «Спутник V» сопоставима по важности с данными, опубликованными ранее в журнале The Lancet. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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