В Аргентине заявили о безопасности «Спутника V»
Исследование министерства здравоохранения Аргентины подтверждает безопасность вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Российского фонда прямых инвестиций.
Отмечается, что случаи серьезных нежелательных явлений с госпитализацией крайне редки - 0,0027% случаев.
Самой частой реакцией на препарат была головная боль, боль в мышцах и суставах, а также повышения температуры при головной боли.
Тем временем, публикация британского научного журнала Nature о российской вакцине «Спутник V» сопоставима по важности с данными, опубликованными ранее в журнале The Lancet. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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