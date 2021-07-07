В РФПИ прокомментировали статью журнала Nature о «Спутнике V»

Ранее журнал Nature опубликовал статью, в которой заявил об эффективности и безопасности «Спутника V». В феврале The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие высокую эффективность и безопасность препарата.

«Это безусловно важная статья, потому что Nature является таким же уважаемым журналом, как очень известный журнал Lancet, который опубликовал позитивные данные об эффективности и безопасности "Спутника"», — приводит слова Дмитриева Telegram-канал вакцины.

Как отметил глава РФПИ, журнал Nature привел данные о позитивных исследованиях в рамках применения вакцины в Аргентине, ОАЭ, Сан-Марино и других странах. Дмитриев подчеркнул, что научный журнал «даже удивляется, как такое возможно, но признает» подтверждение безопасности «Спутника V» из большого количества стран.

Также глава фонда подчеркнул важность признания журналом того, что российский препарат стал первым вакцинным коктейлем — вакциной с отличающимися друг от друга компонентами. Дмитриев добавил, что сейчас такой подход «показывает наиболее сильную защиту от мутаций».

