«Где взять сервера?»: Клименко заявил, что Россия опоздала с аналогами YouTube

Сервисы RuTube и «Платформа», скорее всего, не смогут стать полноценными аналогами YouTube, а аудитория последнего растворится в нескольких видеосервисах по аналогии с Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое мнение в беседе с НСН высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

На фоне замедления YouTube россияне активно ищут альтернативу этому видеохостингу. Судя по поисковым запросам, пользователи в три раза чаще прежнего стали интересоваться RuTube и в два за чаще - VK Видео. Сохраняется запрос и на зарубежные видеохостинги, например, китайский Bilibili и американский Vimeo.

По словам Клименко, сталкиваясь с постоянными сбоями в YouTube, пользователи в России ищут ему замену, а игроки рынка ведут борьбу за потребителя.

«Идет апробация, в том числе, и со стороны государства. Основная цель замедления YouTube – понять, куда пойдет трафик и справятся ли ресурсы типа RuTube с нагрузкой. Что касается пользователей, сейчас, когда у всех игроков рынка идет борьба за потребителя (и даже «Яндекс» что-то запускает, показывая у себя в видеосервисе наиболее быстро загружающиеся видео), работает правило: переманить клиентов можно только тогда, когда что-то разрушается. Сейчас для во «Вконтакте» и RuTube самое важное время для набора аудитории. Кто сможет набрать критическую массу, тот и сможет забрать всю аудиторию», - считает эксперт.

Тем не менее, полноценного аналога YouTube в России так и не создано, и россияне, вероятно, перейдут к смешанному видеопотреблению.