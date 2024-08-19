«Где взять сервера?»: Клименко заявил, что Россия опоздала с аналогами YouTube
Ни один из видеосервисов не станет заменой YouTube в России, а его аудитория растворится, заявил НСН основатель LiveInternet Германа Клименко.
Сервисы RuTube и «Платформа», скорее всего, не смогут стать полноценными аналогами YouTube, а аудитория последнего растворится в нескольких видеосервисах по аналогии с Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое мнение в беседе с НСН высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
На фоне замедления YouTube россияне активно ищут альтернативу этому видеохостингу. Судя по поисковым запросам, пользователи в три раза чаще прежнего стали интересоваться RuTube и в два за чаще - VK Видео. Сохраняется запрос и на зарубежные видеохостинги, например, китайский Bilibili и американский Vimeo.
По словам Клименко, сталкиваясь с постоянными сбоями в YouTube, пользователи в России ищут ему замену, а игроки рынка ведут борьбу за потребителя.
«Идет апробация, в том числе, и со стороны государства. Основная цель замедления YouTube – понять, куда пойдет трафик и справятся ли ресурсы типа RuTube с нагрузкой. Что касается пользователей, сейчас, когда у всех игроков рынка идет борьба за потребителя (и даже «Яндекс» что-то запускает, показывая у себя в видеосервисе наиболее быстро загружающиеся видео), работает правило: переманить клиентов можно только тогда, когда что-то разрушается. Сейчас для во «Вконтакте» и RuTube самое важное время для набора аудитории. Кто сможет набрать критическую массу, тот и сможет забрать всю аудиторию», - считает эксперт.
Тем не менее, полноценного аналога YouTube в России так и не создано, и россияне, вероятно, перейдут к смешанному видеопотреблению.
«Мы видим, как растворилась аудитория запрещенного Facebook во «Вконтакте» и в Telegram. Скорее всего, и невозможно сделать уже дубликат YouTube. У нас есть своя аудитория, свой сервис и просто не вырастет аналог в силу того, что требуются и большие серверные мощности, и рекламодатели. Время для создания копий упущено», - заявил Клименко.
По этой причине, по его мнению, не взлетел и свежий российский аналог YouTube – сервис «Платформа», на котором самые популярные ролики набирают не больше 200-500 просмотров.
«В сервисе YouTube была одна из основных частей, помимо программного обеспечения, - это железо. Видео – очень тяжелый продукт. Может быть, «Платформа» и взлетит, просто есть позиция критической массы. У RuTube всегда была какая-то аудитория, но этого недостаточно, чтобы выживать. Когда вам нужны тысячи серверов, их надо купить, настроить, запустить. «Платформа» – очень свежий проект. Ее создатели попытались сделать практически полную копию YouTube, что действительно важно, так как людям тяжело переходить [с одной платформы на другую – ред. НСН]. Именно поэтому не взлетели Rugram и прочие подделки под однажды запрещенный Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Они пытались занять его нишу, но не были его копиями. У «Платформы», скорее всего, были бы все шансы, если бы она была бы сделана два-три года назад хотя бы. Но где сейчас брать сервера под быстрый рост?», - констатировал основатель LiveInternet.
По словам Клименко, блогеры усиленно осваивают и зарубежные сервисы Vimeo и Twitch.
Возможная блокировка YouTube в России ограничит работу более тысячи авторов контента и лишит их возможности представить точку зрения россиян на платформе, сказал ранее в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
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