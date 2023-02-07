Источник: Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Один россиянин погиб в результате мощного землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Число погибших из-за землетрясении в Турции возросло до 3381

По данным источника в российских оперативных службах, информация о гибели гражданина РФ получена по дипломатическим каналам.

Ранее в посольстве России в Турции заявляли, что сведений о российских туристах, пострадавших при землетрясении, не поступало.

В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, во вторник сейсмологи сообщили о толчках магнитудой 5,6 в центральной Турции, отмечает «Свободная пресса».

По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 3 381 человек, 20 426 пострадали. Власти Турции объявили семидневный национальный траур, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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