Врач рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром
Прививка от коронавирусной инфекции может уменьшить негативное влияние постковидного синдрома или же полностью избавить от него. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.
По словам медика, такое действие может оказать прививка на перенесшего COVID-19 пациента. Вместе с тем Водовозов подчеркнул, что предположение не доказано официально, отмечает Ura.ru.
Кроме того, врач рассказал, что длительность постковидного синдрома пока не определена.
«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — отметил терапевт.
Водовозов добавил, что значительное число пациентов, в том числе переболевшие COVID-19 в легкой форме, после выздоровления жалуются на головные боли, слабость, ухудшение памяти. Кроме того, постковидный синдром может привести к другим нежелательным последствиям, например, обострению хронических заболеваний или проявлению новых патологий, отмечает телеканал «360».
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