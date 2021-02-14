Ученым потребуется год на разработку новой вакцины после мутаций коронавируса

По его словам, технические возможности для «модернизации» вакцин у ученых есть.

«Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около двух-трех месяцев, а затем - лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит (директор центра Александр - прим. НСН) Гинцбург, создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о "Спутнике", технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года», - пояснил Бутенко.

Ранее Гинцбург заверил, что в Центре Гамалеи уже создали технологию, которая позволит быстро разработать вакцины сразу против нескольких мутаций коронавируса.

