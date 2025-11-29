Ученый рассказал об излучаемых 3I/ATLAS сигналах

Излучаемые кометой 3I/ATLAS сигналы подтверждают ее естественное происхождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника института космических исследований РАН, доцента кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натана Эйсмонта.

Он рассказал, что радиотелескопы зафиксировали в дециметровом диапазоне излучаемый объектом сигнал на частотах 1665—1667 мегагерц. По его словам, это как раз характерно для областей звездообразования и комет.

Движущийся к Земле объект 3I/ATLAS вновь удивил ученых

Ученый объяснил, что подобные сигналы поступают при распаде молекул воды у кометы под воздействием солнечного света. По словам Эйсмонта, этот факт дополнительно свидетельствует о естественном происхождении объекта 3I/ATLAS.

Специалист добавил, что ученые со всего мир продолжают наблюдать за этим космическим телом и возможно получат новые радиосигналы в установленном частотном спектре.

Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) Анатолий Черепащук в интервью НСН отметил, что внеземной объект 3I/ATLAS является очень быстрой кометой, а не инопланетным кораблем.

ФОТО: Zuma / ТАСС
