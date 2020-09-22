Климатолог рассказал, ждать ли землетрясений в московском регионе

В Москве и области землетрясений быть не может, зато из-за глобального потепления могут участиться случаи смерчей и шквалистого ветра, заявил «Радио 1» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Многие старожилы в Москве помнят шквалистый ветер в 1950-1960 годах, когда встречались события помощнее шквала 2017 года, в результате которого погибли более 10 человек», - рассказал эксперт.

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По его словам, смерчи и шквалистые ветры могут возникать из-за увеличения количества влаги в атмосфере и при конденсации пара. Вероятность повышается в летний сезон.

В ночь на вторник в Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
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