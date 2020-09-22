Климатолог рассказал, ждать ли землетрясений в московском регионе

В Москве и области землетрясений быть не может, зато из-за глобального потепления могут участиться случаи смерчей и шквалистого ветра, заявил «Радио 1» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Многие старожилы в Москве помнят шквалистый ветер в 1950-1960 годах, когда встречались события помощнее шквала 2017 года, в результате которого погибли более 10 человек», - рассказал эксперт.