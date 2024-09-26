Ученый объяснил влияние солнечной вспышки на климат Земли
Сильная вспышка на Солнце может усилить радиацию и привести к климатическим изменениям на Земле, сообщил завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс», - пояснил он в беседе с AIF.Ru.
Вместе с тем он добавил, что за современную космическую эру не было зафиксировано ни одной супервспышки. При этом последняя сильнейшая магнитная буря, вызванная активностью Солнца, произошла в 1921 году. Современные технологии позволяют предоставлять прогноз на вспышки и бури за два дня.
Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, напоминает «Радиоточка НСН».
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