Ученый объяснил влияние солнечной вспышки на климат Земли

«Мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс», - пояснил он в беседе с AIF.Ru.

Вместе с тем он добавил, что за современную космическую эру не было зафиксировано ни одной супервспышки. При этом последняя сильнейшая магнитная буря, вызванная активностью Солнца, произошла в 1921 году. Современные технологии позволяют предоставлять прогноз на вспышки и бури за два дня.

Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, напоминает «Радиоточка НСН».

