На Земле зафиксирована сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря началась на Земле, сообщили в Институте космических исследований РАН.

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Уточняется, что сильные полярные сияния наблюдаются в Западном полушарии – на территории Канады и северных штатах США.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, магнитная буря будет постепенно ослабевать и завершится ко второй половине дня.

Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
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