На Земле зафиксирована сильная магнитная буря
Мощная магнитная буря началась на Земле, сообщили в Институте космических исследований РАН.
Уточняется, что сильные полярные сияния наблюдаются в Западном полушарии – на территории Канады и северных штатах США.
Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, магнитная буря будет постепенно ослабевать и завершится ко второй половине дня.
Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, передает «Радиоточка НСН».
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