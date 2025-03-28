На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X
На Солнце произошла вспышка высшей категории X, однако угрозы для Земли она не представляет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
По его данным, уровень события составил X1.1, что стало первой вспышкой такого масштаба более чем за месяц. Предыдущий аналогичный случай фиксировался 23 февраля.
Ученый уточнил, что вспышка произошла на восточном краю Солнца и пока не направлена на Землю. Однако в ближайшие дни область активности окажется вблизи линии Солнце — Земля.
Если зафиксированное событие предвещает новую волну солнечной активности, то вероятность прямых воздействий на планету возрастет к середине следующей недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru