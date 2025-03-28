На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X

На Солнце произошла вспышка высшей категории X, однако угрозы для Земли она не представляет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По его данным, уровень события составил X1.1, что стало первой вспышкой такого масштаба более чем за месяц. Предыдущий аналогичный случай фиксировался 23 февраля.