Ученые выявили взаимосвязь сна и путешествий во времени
Путешествовать во времени человек может во сне, считают американские ученые. Свою точку зрения они основали, наблюдая за мозговой активностью человека в этот время. Исследователи предположили, что результаты наблюдений помогут развитию квантовой физики.
Ученые проанализировали физиологию и мозговую деятельность человека во сне. Они выяснили, что пульс у человека учащается перед сновидением и нормализуется перед наступлением фазы глубокого сна. На основе этих наблюдений исследователи сделали предположение о способности мозга «предсказывать» будущее во сне. По мнению экспертов, такой принцип является ключом к развитию квантовой физики.
А она, в свою очередь, надеются исследователи, поможет установить принцип путешествий во времени с учетом связи между прошлым и будущим.
Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире НСН указал, что регулярная непрекращающаяся сонливость наносит вред жизни человека.
«Человеку, у которого возникает потребность в дневном сне постоянно, несмотря на то, что его сон ночной по продолжительности соответствует норме, надо обеспокоиться. Потому что (…) излишняя сонливость является признаком нарушения ночного сна, и в этом случае наличие дневного сна неблагоприятно. Человек должен понять, в чем причина. Надо обратиться к врачу-специалисту», - посоветовал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 822 / сут.
Умерли
35 778+467 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+26 021 / сут.
- Бекмамбетов на еврейском кинофестивале представил Библию в формате screenlife
- Зеленский обратился к украинцам с просьбой извлечь уроки из революций и не повторять ошибок
- Больше 20 детей инвалидов заразились COVID-19 в интернате под Пермью
- Трамп рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом сына
- Си Цзиньпин на G20 инициировал создание механизма международного кода здоровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru