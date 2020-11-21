Ученые выявили взаимосвязь сна и путешествий во времени

Ученые проанализировали физиологию и мозговую деятельность человека во сне. Они выяснили, что пульс у человека учащается перед сновидением и нормализуется перед наступлением фазы глубокого сна. На основе этих наблюдений исследователи сделали предположение о способности мозга «предсказывать» будущее во сне. По мнению экспертов, такой принцип является ключом к развитию квантовой физики.

А она, в свою очередь, надеются исследователи, поможет установить принцип путешествий во времени с учетом связи между прошлым и будущим.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире НСН указал, что регулярная непрекращающаяся сонливость наносит вред жизни человека.

«Человеку, у которого возникает потребность в дневном сне постоянно, несмотря на то, что его сон ночной по продолжительности соответствует норме, надо обеспокоиться. Потому что (…) излишняя сонливость является признаком нарушения ночного сна, и в этом случае наличие дневного сна неблагоприятно. Человек должен понять, в чем причина. Надо обратиться к врачу-специалисту», - посоветовал он.



