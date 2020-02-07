Сомнолог объяснил россиянам разницу между полезным и опасным дневным сном

Дневной сон может восполнить дефицит сна, однако спать в этом время следует не более 45-60 минут, рассказал президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. «Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал 3-4 часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», — отметил эксперт.

По словам Бузунова, дневной сон должен быть не вечером. Если человек ложится спать в 22-23 часа, то днем он должен лечь не ранее 15-16 часов. Работающим по ночам врач рекомендовал ложиться спать сразу после возвращения домой, но не больше, чем на 3-4 часа, иначе ночной сон будет перебит.

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире НСН объяснил, чем отличается дневной сон просто не выспавшегося накануне человека от проблемной постоянной сонливости.