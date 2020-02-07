Сомнолог объяснил россиянам разницу между полезным и опасным дневным сном
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире НСН указал, что регулярная непрекращающаяся сонливость наносит вред жизни человека.
Дневной сон может восполнить дефицит сна, однако спать в этом время следует не более 45-60 минут, рассказал президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. «Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал 3-4 часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», — отметил эксперт.
По словам Бузунова, дневной сон должен быть не вечером. Если человек ложится спать в 22-23 часа, то днем он должен лечь не ранее 15-16 часов. Работающим по ночам врач рекомендовал ложиться спать сразу после возвращения домой, но не больше, чем на 3-4 часа, иначе ночной сон будет перебит.
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире НСН объяснил, чем отличается дневной сон просто не выспавшегося накануне человека от проблемной постоянной сонливости.
«Здесь двоякая ситуация, когда идет речь о дневном сне. С одной стороны мы знаем, что потребность в нем может возникнуть абсолютно у любого человека, это связано с разными причинами. Главная причина – недосыпание в ночные часы. В этом случае короткий непродолжительный сон, не превышающий 30-40 минут, достаточен для восстановления сил и работоспособности, когнитивных функций, улучшения настроения, памяти и так далее. В этом случае сон благотворно влияет на качество жизни человека. А вот человеку, у которого возникает потребность в дневном сне постоянно, несмотря на то, что его сон ночной по продолжительности соответствует норме, надо обеспокоиться. Потому что если в первом случае продолжительность жизни увеличивается, то во втором случае излишняя сонливость является признаком нарушения ночного сна, и в этом случае наличие дневного сна неблагоприятно. Человек должен понять, в чем причина. Надо обратиться к врачу-специалисту», - посоветовал он.
Ранее кандидат медицинских наук и руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал о том, как избежать недомогания и упадка сил после пробуждения. Он посоветовал повышать качество сна, а также отметил важность наличия естественного света в комнате: включенные лампы дневного света могут обмануть мозг и заставить человека проснуться с характерным признаком раздраженности.
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