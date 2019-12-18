«НАШЕСТВИЕ» пригласило в путешествие во времени

Музыканты, которые 20 лет назад открывали первый фестиваль «НАШЕСТВИЕ», выступили на сцене легендарного ДК «Горбунова». В юбилейный год самого масштабного фестиваля под открытым небом организаторы решили оглянуться назад и вспомнить, каким было самое первое «НАШЕСТВИЕ».

«НАШЕ Радио» пригласило всех на свой День рождения, чтобы окунуться в атмосферу увлекательного путешествия под названием «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» вместе с артистами, стоявшими у истоков фестиваля.

Перед зрителями выступили: Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., Маша и Медведи, PEP-SEE, Запрещенные Барабанщики, Леприконсы, TOTAL и другие известные коллективы и исполнители.

«НАШЕСТВИЕ» –самый крупный и посещаемый ежегодно фестиваль в России и ближнем зарубежье. Он организован радиостанцией «НАШЕ Радио». Десять лент назад «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. «НАШЕСТВИЕ» постоянно совершенствуется, стремясь стать одним из самых комфортных для зрителей среди всех подобных открытых мероприятий в России и за границей.

