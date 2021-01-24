Ученые выяснили, как кошачья мята помогает кошкам бороться с вредными насекомыми

Кошки трутся о листья кошачьей мяты и актинидии и едят ее, чтобы отпугивать кровососущих насекомых. Это происходит благодаря веществам, содержащихся в растениях. Такие результаты исследований японских ученых опубликовал научный журнал Science Advances.

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Японские исследователи обратили внимание на растительный «феромон» непетолактон. Он относится к классу терпенов и содержится в корнях валерианы (Valeriana officinalis), листьях кошачьей мяты (Nepeta mussinii) и актинидий (Actinidia polygama).

Биологи под руководством Масао Миядзаки выяснили, что насекомые в два раза реже нападают на животных, если они потерлась о кошачью мяту. Таким образом, сделали вывод исследователи, кошки в процессе эволюции научились применять растения для борьбы с вредными насекомыми, а не только ради удовольствия, отмечает ТАСС.

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Фото: Ленинградский зоопарк
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