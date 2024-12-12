Ученые выяснили, что кожные клещи очищают кожу
Ученые из университетов Рединга и Бангора впервые расшифровали геном кожных клещей Demodex folliculorum и выяснили, что они приносят пользу, помогая очищать поры. Соответствующая работа опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
Согласно данным, кожные клещи находятся в процессе эволюции от паразитов к симбионтам, живущим в тесной гармонии с человеком. Отмечается, что клещи Demodex folliculorum обитают исключительно на людях: рождаются, питаются, спариваются и умирают на коже. Указывается, что большую часть своего двухнедельного жизненного цикла они проводят в глубине волосяных фолликулов, а выползают наружу только ночью, чтобы найти пару и размножиться.
Также ученые опровергли гипотезу о том, что эти клещи загрязняют кожу после смерти. Было доказано, что они способны выводить отходы жизнедеятельности при жизни, что снимает подозрения об их вреде для человека.
Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило пылевых клещей в подушках из пуха и пера нескольких производителей, передает «Радиоточка НСН».
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