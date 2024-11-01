Роскачество выявило пылевых клещей в подушках разных брендов
Роскачество обнаружило пылевых клещей в подушках из пуха и пера нескольких производителей, сообщили в пресс-службе организации.
Уточняется, что пыль и клещи были обнаружены в продукции 12 торговых марок из 15 исследуемых. В подушках пяти брендов выявили нарушения требований ГОСТ.
Также шесть производителей нарушили техрегламент по содержанию ацетальдегида, при этом только одна марка подтвердила соответствие заявленному составу наполнителя.
Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило в интернет-магазинах более 400 биологически активных добавок с запрещенными веществами в составе. В организации отметили, что в ходе мониторинга выявили товары с листьями коки (включены в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в РФ), лекарственными средствами эфедрой и якорцами стелющимися, перцем опьяняющим, ашвагандой (аитанией снотворной), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru