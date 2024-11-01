Роскачество выявило пылевых клещей в подушках разных брендов

Уточняется, что пыль и клещи были обнаружены в продукции 12 торговых марок из 15 исследуемых. В подушках пяти брендов выявили нарушения требований ГОСТ.

Также шесть производителей нарушили техрегламент по содержанию ацетальдегида, при этом только одна марка подтвердила соответствие заявленному составу наполнителя.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило в интернет-магазинах более 400 биологически активных добавок с запрещенными веществами в составе. В организации отметили, что в ходе мониторинга выявили товары с листьями коки (включены в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в РФ), лекарственными средствами эфедрой и якорцами стелющимися, перцем опьяняющим, ашвагандой (аитанией снотворной), напоминает «Радиоточка НСН».

