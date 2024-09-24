«Плесень и пылевые клещи»: Дожди запустят в России новый сезон аллергии
Владимир Болибок заявил НСН, что аллергическая реакция на плесневые грибы возникает, когда опадает листва и идут дожди.
В России с приходом дождей усилятся аллергические реакции на плесень, которая образуется под опавшей листвой, заявил НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В сентябре многие россияне сталкиваются с обострением аллергии. Это связано со многими факторами: цветением сорных трав, изменением микроклимата в квартирах и плесневелыми грибами, которые развиваются под опавшими листьями, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов. Болибок отметил, что близится завершающий сезон аллергии.
«Новой фазы аллергии сейчас не наблюдается, у нас есть два варианта аллергической реакции, среди которых сезонная аллергия. У нас пять сезонов, а также есть круглогодичная аллергия. Первый сезон – это аллергия на споры плесневых грибов. Когда весной трава обнажается, на них появляется плесень, которая вызывает аллергическую реакцию. Далее идет аллергия на деревья, затем на луговые травы, потом аллергия на сорные травы, у нас это полынь. Завершающий сезон – снова на споры. Когда листва опадает, дожди идут, будет аллергическая реакция на плесневые грибы», - рассказал он.
Также Болибок подчеркнул, что уже начался сезон «домашней» аллергии, так как развивается плесень и пылевые клещи.
«Сейчас у нас засуха, споры плесневых грибов образуются меньше, но все равно есть. Еще есть остатки пыльцы сорных трав, так как дожди их не смыли. Этап аллергии на плесень уже начался, как и аллергия на домашнюю пыль. У нас похолодало уже, но отопление еще не включили. В домах образуется сырость, которая способствует тому, что развивается плесень и пылевые клещи», - предупредил собеседник НСН.
Клещи домашней пыли, которые могут обитать в салоне автомобиля, часто становятся причиной аллергической реакции у водителей, заявила ранее врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова, передает «Радиоточка НСН».
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