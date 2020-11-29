Земля ближе к черной дыре, чем считали
Планета Земля значительно ближе к черной дыре Sgr A, чем ученые считали ранее. Новый вывод исследователи сделали на основе анализа новой карты Млечного Пути.
Ученые выяснили, что Sgr A (Стрелец А) приблизилась к Земле. При этом они убеждены, что не стоит опасаться поглощения планеты черной дырой. Причина в том, что Млечный Путь к ней не приближается.
С учетом новой корректировки удалось установить, что Sgr окружена облаком диаметром около 0,3 светового года. Ее масса не превышает 100 тысяч масс Солнца
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