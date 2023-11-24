Ученые в США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

По данным учреждения, в 1991 году ученые с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили космические лучи, самые мощные в истории наблюдений, отмечает телеканал «360». Составляющие их частицы назвали «Oh-My-God» (англ. «О боже мой». - НСН). Астрофизики отмечали, что ничто не могло произвести такой поток. В мае 2021-го Telescope Array обнаружили второй по силе поток лучей. В ноябре текущего года исследователи сообщили, что назвали частицы «Аматерасу»; предположительно, они могут следовать неизвестным законам элементарных частиц.

«Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести», — указал представитель Telescope Array в университете Джон Мэтьюз.

В свою очередь, профессор Джон Белз предположил, что луч мог быть дефектом в структуре пространства-времени, «сталкивающимися космическими струнами. По словам ученого, общепринятого объяснения явлению «просто нет».

