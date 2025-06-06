В районе аэропорта в Брянске произошел взрыв

Сильный взрыв произошел в районе аэропорта в Брянске, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, это случилось из-за атаки Вооруженных сил Украины.

Вечером 5 июня четыре раза объявляли угрозу атаки украинских БПЛА и морских дронов в Севастополе.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ВСУПроисшествияБрянскВзрыв

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