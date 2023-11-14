В Москве запрут на год «космонавтов» для имитации полета на Луну
14 ноября в Москве стартует эксперимент SIRIUS-23 по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну, сообщает РИА Новости.
В нем примут участие шесть человек. Они будут находиться в изоляции один год. «На Луну» отправятся командир экипажа Юрий Чеботарёв, бортиженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина, Рустам Зарипов и Ольга Мастицкая из Белоруссии.
Изначально программа была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 стало известно, что американская сторона приостановила своё участие в программе. В экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции Малайзии, США и Кореи.
В ходе эксперимента участники будут пять раз «высаживаться» на поверхность Луны.
Ранее космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что лунная база может быть построена в кратере небесного тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский истребитель Су-57 будет модернизирован
- Спецслужбы ЛНР: НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для Украины
- Белый дом: сокращаются возможности США по оказанию помощи Украине
- В Москве запрут на год «космонавтов» для имитации полета на Луну
- Минобороны Украины не подтвердило информацию о предстоящих отставках командующих
- Рогов считает, что конфликт на Украине нужно завершить по вьетнамскому сценарию
- Российским космонавтам на МКС доставят к Новому году мандарины
- Израиль захватил здание парламента Газы
- Медведев победил Рублева в турнире ATP
- МЧС России: эвакуированные из Газы россияне «находятся на пределе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru