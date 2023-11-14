В Москве запрут на год «космонавтов» для имитации полета на Луну

В нем примут участие шесть человек. Они будут находиться в изоляции один год. «На Луну» отправятся командир экипажа Юрий Чеботарёв, бортиженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина, Рустам Зарипов и Ольга Мастицкая из Белоруссии.

Изначально программа была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 стало известно, что американская сторона приостановила своё участие в программе. В экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции Малайзии, США и Кореи.

В ходе эксперимента участники будут пять раз «высаживаться» на поверхность Луны.

Ранее космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что лунная база может быть построена в кратере небесного тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

