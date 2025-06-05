Маск обвинил Трампа в причастности к «файлам Эпштейна» и их сокрытии

Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы.

«Файлы Эпштейна» — это материалы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, отмечает RT. Впервые обвинения против него были выдвинуты в 2006 году, позже он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году Эпштейн был повторно арестован по обвинениям в торговле девушками, включая 14-летних девочек. Вскоре он был найден мертвым в камере. В США существует распространенная версия о его связях с политиками, бизнесменами и артистами.

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Конфликт между Маском и Трампом возник на фоне разногласий по кадровым решениям в NASA и налоговому законопроекту, инициированному президентом. Изначально их споры оставались в рамках делового этикета, однако в начале июня Маск публично раскритиковал действия Трампа в своей соцсети X, что вызвало резкую реакцию со стороны главы государства.

Маск заявил, что Трамп без его поддержки не смог бы выиграть выборы. В ответ президент допустил возможность прекращения государственных субсидий и контрактов для компаний Маска, аргументируя это необходимостью экономии значительных бюджетных средств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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