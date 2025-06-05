Маск обвинил Трампа в причастности к «файлам Эпштейна» и их сокрытии

Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы.

«Файлы Эпштейна» — это материалы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, отмечает RT. Впервые обвинения против него были выдвинуты в 2006 году, позже он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году Эпштейн был повторно арестован по обвинениям в торговле девушками, включая 14-летних девочек. Вскоре он был найден мертвым в камере. В США существует распространенная версия о его связях с политиками, бизнесменами и артистами.