Маск в ответ на слова Трампа выводит из эксплуатации космический корабль Dragon

Американский миллиардер Илон Маск после слов главы государства Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.

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«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», - заявил предприниматель.

До этого президент США выступил с инициативой прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям, принадлежащим Маску. По его словам, такой шаг позволит сократить бюджетные расходы на «миллиарды и миллиарды долларов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КосмосСШАДональд ТрампИлон Маск

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