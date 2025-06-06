Маск в ответ на слова Трампа выводит из эксплуатации космический корабль Dragon
Американский миллиардер Илон Маск после слов главы государства Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.
«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», - заявил предприниматель.
До этого президент США выступил с инициативой прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям, принадлежащим Маску. По его словам, такой шаг позволит сократить бюджетные расходы на «миллиарды и миллиарды долларов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru