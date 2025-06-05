Добронравов отказался от продолжения «Сватов»

Актер Федор Добронравов в беседе с NEWS.ru заявил, что не планирует участвовать в продолжении сериала «Сваты», где он ранее исполнял главную роль.

По его словам, сериал затронул множество важных тем и передал атмосферу любви и доброты, поэтому дальнейшее развитие проекта он считает бессмысленным. Артист отметил, что актеры уже постарели и настало время остановиться, не стоит бесконечно продолжать съемки.

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 62-летний Добронравов отменил все свои спектакли до конца 2024 года из-за предстоящей длительной реабилитации после серьезной операции.

Агент артиста Ирина Сойкина отказалась комментировать эту информацию, подчеркнув, что лучше ориентироваться на данные СМИ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фёдор Добронравов // Кадр из сериала «Сваты»/ flickr.com
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