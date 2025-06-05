Добронравов отказался от продолжения «Сватов»
Актер Федор Добронравов в беседе с NEWS.ru заявил, что не планирует участвовать в продолжении сериала «Сваты», где он ранее исполнял главную роль.
По его словам, сериал затронул множество важных тем и передал атмосферу любви и доброты, поэтому дальнейшее развитие проекта он считает бессмысленным. Артист отметил, что актеры уже постарели и настало время остановиться, не стоит бесконечно продолжать съемки.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 62-летний Добронравов отменил все свои спектакли до конца 2024 года из-за предстоящей длительной реабилитации после серьезной операции.
Агент артиста Ирина Сойкина отказалась комментировать эту информацию, подчеркнув, что лучше ориентироваться на данные СМИ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Добронравов отказался от продолжения «Сватов»
- Маск обвинил Трампа в причастности к «файлам Эпштейна» и их сокрытии
- Трамп заявил, что Маск «выдохся» на госслужбе и «сошел с ума»
- Актер Константин Шелестун скончался в возрасте 50 лет
- Мерц назвал США освободителями Германии, не упомянув СССР
- На Кипре стартовал фестиваль в честь Пушкина и русского языка
- Трамп предложил лишить компании Маска госконтрактов ради экономии бюджета
- СМИ: Дипломаты ЕС опасаются, что Трамп выступит против обещаний помощи Украине
- Путин назначил Шувалова главой группы по координации институтов развития
- В Краснодаре задержан врач по подозрению в получении взятки за операцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru