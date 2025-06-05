Добронравов отказался от продолжения «Сватов»

Актер Федор Добронравов в беседе с NEWS.ru заявил, что не планирует участвовать в продолжении сериала «Сваты», где он ранее исполнял главную роль.

По его словам, сериал затронул множество важных тем и передал атмосферу любви и доброты, поэтому дальнейшее развитие проекта он считает бессмысленным. Артист отметил, что актеры уже постарели и настало время остановиться, не стоит бесконечно продолжать съемки.