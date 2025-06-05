Актер Константин Шелестун скончался в возрасте 50 лет

Актер и преподаватель Константин Шелестун умер в возрасте 50 лет, сообщили в пресс-службе «Небольшого драматического театра» Санкт-Петербурга. Причина смерти не раскрывается, подробности о месте и времени прощания будут сообщены дополнительно.

Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре, окончил Санкт-Петербургский государственный институт театрального искусства (СПбГАТИ) в 2002 году. В том же году он вошел в труппу «Небольшого драматического театра» под руководством Льва Эренбурга, а также преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.