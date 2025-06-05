Актер Константин Шелестун скончался в возрасте 50 лет
Актер и преподаватель Константин Шелестун умер в возрасте 50 лет, сообщили в пресс-службе «Небольшого драматического театра» Санкт-Петербурга. Причина смерти не раскрывается, подробности о месте и времени прощания будут сообщены дополнительно.
Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре, окончил Санкт-Петербургский государственный институт театрального искусства (СПбГАТИ) в 2002 году. В том же году он вошел в труппу «Небольшого драматического театра» под руководством Льва Эренбурга, а также преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.
В театре он прославился ролями Бубнова в пьесе Максима Горького «На дне», главной роли в «Иванове» и Вершинина в «Трех сестрах» Антона Чехова.
С 2001 года Шелестун активно снимался в кино и сериалах, среди которых такие проекты, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Космос как предчувствие» и «Литейный». Последним проектом актера стал ситком «Дорогой родственник», вышедший в феврале 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru