Ученые в России создали фильтр с золотом и серебром для вентиляции в больницах
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали адсорбирующий бактерицидный материал с наночастицами золота и серебра, из которого будут производить фильтры для вентиляционных систем больниц. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Новый материал будет использоваться для борьбы с госпитальными инфекциями. Одна из авторов разработки пояснила, что инновационный материал выполнен на основе углеродного волокна, которое позволит вирусам и бактериям оставаться на фильтре, а не распространяться дальше. Она отметила, что это крайне важно для сокращения смертности из-за внутрибольничных инфекций.
При этом в СПбГУПТД уточнили, что золото применяется в малых количествах, благодаря чему стоимость материала не повысится.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ученые создали первый в России фантом плода для настройки и отработки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru